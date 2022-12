Magia do Natal chega à Praça da Trindade nesta quarta (14)

A Prefeitura de São Gonçalo segue com o clima natalino e, nesta quarta-feira (14), a partir das 17h, vai promover a grande chegada do Papai Noel na Praça Leonor Corrêa, popularmente conhecida como Praça da Trindade. Profissionais da Secretaria de Conservação realizaram serviços de pintura e limpeza no local na manhã desta terça-feira (13).

A ação faz parte do “Natal de Novas Luzes – Um novo tempo já começou” cujo objetivo é espalhar a magia pela cidade.

Além da presença do Papai Noel, os moradores vão poder aproveitar, a partir das 17h, as atrações da Caravana de Arte e Lazer, promovida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), que leva muita animação, brincadeiras recreativas e distribuição de guloseimas. Após a chegada de Papai Noel, haverá apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo, que promete emocionar as famílias presentes.

Na quinta-feira (15), será a vez da Praça do Bandeirante receber o Bom Velhinho, com atrações também a partir das 17h.

Zé Garoto - A Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto, também está toda enfeitada para a celebração do Natal. Com uma iluminação especial, a tradicional praça da cidade também conta com uma árvore de Natal com mais de 9 metros de altura e um espaço instagramável para que as famílias possam tirar fotos de recordação.

No dia 6 de janeiro, através de uma parceria entre a prefeitura e o Sesc RJ, a praça vai receber o show “Nossa Voz”, um espetáculo comandado pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, que apresentará um repertório repleto de canções natalinas, na companhia do Grupo Dó Ré Mi.