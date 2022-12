TV Universo é eleita Melhor Canal Regional em votação online

A TV Universo foi escolhida como Melhor Canal de TV (UHF) Regional do ano de 2022 por internautas e votantes em enquete realizada pelo portal Televisão Carioca. O canal da Fundação Universo recebeu 63,9% dos votos e saiu campeã na categoria, com a Rede NGT em segundo lugar.

🗳️ CATEGORIA 15



Qual o melhor CANAL DE TV (UHF) REGIONAL de 2022? 📡



1 – NGT (canal 12.1)

2 – TV Universo (Cultura - canal 32.1) — Televisão Carioca (@televisaoRJ) December 1, 2022

A votação faz parte de levantamento realizado anualmente pelo portal, que reúne informações sobre a TV aberta no estado do Rio de Janeiro. Afiliada à TV Cultura, a TV Universo é exibida em todo o estado no canal n° 32.

O coordenador geral da emissora, Eduardo Biscaia, confessou que não esperava o reconhecimento.

"A gente ficou bem feliz, porque era uma votação aberta, essa turma que curte TV aberta deu essa moral para a gente. Quando a gente trabalha em um local que gosta e tem um reconhecimento, é sempre bem bacana", comemorou.

O canal de TV é sediado em Niterói e faz parte do grupo de comunicação da Universo, que também inclui a Rádio Mania.