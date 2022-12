Neta de Lula se casa em cerimônia reservada em Maricá

Neta mais velha do presidente eleito Lula (PT), Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, conhecida como Bia Lula, se casou em uma cerimônia reservada e intimista em Maricá. O casamento entre Bia e Felippe Miranda aconteceu no último dia 2 de dezembro e, segundo o jornal "Extra", não contou com a presença do avô, que estava ocupado com os compromissos da transição de governo em Brasília.

A filha de Lurian Lula da Silva, primeira filha do presidente, Bia já morava junto com o cônjuge há 8 anos, mas nunca havia oficializado a cerimônia em um evento. Eles são pais de Analua, primeira bisneta de Lula. O casório, de acordo com testemunhas, foi realizado para poucos convidados e sem muitas extravgâncias na Região Metropolitana do estado.

"Sabemos que a vida a dois não é fácil, mas, no nosso caso pelo menos, cada minuto compartilhado vale a pena. Brigamos, erramos, nos desculpamos, damos gargalhadas juntos, nos abraçamos, nos amamos, e criamos a nossa melhor conquista até hoje que é nossa filha, Analua. Estou mais do que pronta para viver o resto da minha vida com você, que me cuida, me ama, me suporta, me abraça, me acalma, me da o colo que eu preciso as vezes. Te amo hoje, amanhã e sempre, marido!", declarou Bia, em um texto publicado em seu perfil no Instagram.