Thalita Zampirolli assume o posto de rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel

A convite da direção da consagrada escola de samba Unidos de Padre Miguel, a beldade Thalita Zampirolli assume o tão cobiçado posto para brilhar à frente da bateria Guerreiros da Unidos, comandada pelo mestre Dinho:

“É uma honra para mim fazer parte desta família. A Unidos é uma grande escola, tem uma comunidade aguerrida, unida. Estou chegando para somar e para juntos buscarmos o tão sonhado título”, contou a majestade.

Vivendo nos Estados Unidos desde 2018, mais precisamente em Boston, onde dedica-se ao próprio instituto de beleza, com serviços especializados em cabelos e tratamentos dermatológicos, Thalita arrumou um tempinho na movimentada agenda para realizar um ensaio para comemorar o novo reinado, com produção da produtora e maquiadora Rívia Leal:

“Eu chego no início de janeiro no Brasil e fico até o término do Carnaval. Já estou com o samba na ponta da língua, li a sinopse do enredo, estou fazendo aula de samba para aprimorar o gingado. Será entrega total da minha parte, sou muito dedicada em tudo que faço”, revelou Thalita.

A festa de coroação ainda não tem data definida, mas Thalita revela que gostaria de ser coroada pela também rainha de bateria e apresentadora Sabrina Sato:

“Sabrina é um grande ícone do Carnaval. Ela não é rainha da comunidade mas é amada igualmente. Ela respeita as raízes do samba, enaltece, idolatra. Ela tem o dom de ser luz por onde passa e representa várias tribos. Já imaginou Sabrina, Evelyn, Raissa de Oliveira, Luma e Viviane nesta coroação?? Seria um sonho. Ainda não fiz contato com elas, mas irei fazer. Cruzando os dedos para elas aceitarem, elas são mulheres que inspiram”, disse a atriz.