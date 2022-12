Rapper gonçalense Pelé MilFlows está no TOP4 da Fazenda 14

Após escapar da penúltima roça da Fazenda 14, o rapper gonçalense Pelé MilFlows está garantindo no top 4 do reality da TV Record e sonha com uma vaga na final do programa.

Maurício Lourenço nasceu em São Gonçalo, no dia 23 de setembro de 1998. Viveu parte de sua vida no bairro da Trindade, mas atualmente vive em São Paulo para se dedicar à música, com sua esposa, a atriz e apresentadora Carol Santos, e com o filho de 3 anos do casal.

Seu nome artístico surgiu em homenagem ao Rei do Futebol e à sua versatilidade na música. 'Pelé' iniciou sua carreira nas batalhas de rap, ainda aos 16 anos, e estourou pela primeira vez no mundo da música com o hit 'Vem Cá', que tem mais de 190 milhões de reproduções no Youtube.

O artista gonçalense foi revelado pela banda 1Kilo, mas no momento ele atua em carreira solo. Ele já teve, inclusive, seu hit 'Canceriana' bombado nas plataformas digitais após a rainha da sofrência, Marília Mendonça, ter feito um cover de sua música, em 2019.

'Pelé', nascido Maurício Lourenço, cresceu em São Gonçalo | Foto: Reprodução/Instagram

Em conversa com outros peões na Fazenda, o cantor revelou que está no reality por conta do dinheiro, e que o prêmio mudaria a sua realidade e da sua família. Também confessou que não desistiu do programa por não como para pagar a multa de rescisão do contrato.

Hoje, o músico, que tem quase 800 mil seguidores no Instagram, já passou por uma infância e adolescência difícil. 'Pelé' não cresceu com o pai presente, e até hoje não tem contato com ele, e também não conhece grande parte da sua família materna e ninguém da família paterna.

O cantor já desabafou no reality o fato de sua mãe ser a grande cuidadora do seu núcleo familiar. Hoje, ela pode ter uma vida mais confortável com as conquistas do filho.