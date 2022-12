Rainha da Acadêmicos de Niterói, Mulher Abacaxi faz cirurgia de feminização facial

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, se submeteu, na semana passada, a uma cirurgia de feminização da face com o médico cirurgião Rostand Lanverly. O conjunto de procedimentos, que têm custo de 50 mil reais e mais 8300 reais do hospital, foi realizado em Natal.

"Havia pontos no meu rosto que deixavam ele mais grosseiro. Isso me incomodava, então quis suavizar mais e deixar mais feminino. Estou muito ansiosa para ver o resultado", destaca Marcela, que é uma mulher trans.

O médico explica que ela ainda vai ter que esperar um pouco para ver o resultado final. "O tempo vai depender de cada parte do rosto. A testa em poucas semanas até 30 dias. O pescoço também. Já o queixo demora um pouco mais. Em média 3 a 6 semanas para chegar ao resultado final, mas com 30 dias já se consegue ver grandes mudanças", pontua o profissional, que atende na ICPP, em Natal, e em SP no Instituto da Face.

A rainha da Acâdemicos de Niterói, escola de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio, se submeteu a Frontoplastia (testa e sobrancelhas), Mentoplastia (queixo), Cervicoplastia (pescoço), Cantopexia (subir o canto dos olhos). Ela aproveitou a cirurgia de afirmação de gênero para rejuvenescer algumas partes.

"O pescoço já estava incomodando por ficar um pouco mais flácido e eu queria mudar. Pensei até em um lifting, mas que o médico optou por trabalhar no pescoço agora e se for o caso, futuramente, fazer um lifting", diz a caminhoneira.