Juarez Souza é coroado Rei de Bateria do Acadêmicos de Niterói

Além das apresentações impecáveis das 15 escolas, a festa de lançamento do CD de sambas-enredos da Série Ouro, que aconteceu na noite deste sábado (10), na Cidade do Samba foi marcada por um momento de muita emoção – a coroação do rei de bateria do Acadêmicos de Niterói, Juarez Souza.

A cerimônia para coroar o estudante de medicina e maquiador profissional aconteceu minutos antes da apresentação da caçulinha de Niterói. O presidente da escola, Hugo Junior foi o responsável por passar a faixa para o rei, já a primeira-dama do Império Serrano e amiga de Juarez, Rosana Farias, foi quem coroou a majestade dos ritmistas da bateria Cadência de Niterói, de mestre Demétrius Luiz.

“Ser coroado em um local onde se faz um evento voltado para os sambistas é de extrema representatividade. Me senti privilegiado por poder compartilhar essa alegria com todos que estavam ali se divertindo, foi um momento incrível e muito especial”, disse.

Com um figurino assinado pelo estilista Guilherme Alves, composto por calça na cor prata, camisa de acrílicos espelhados e ombreiras em mangas oversize de penas, Juarez distribuiu muitos sorrisos, além de seu carisma e muito samba no pé.