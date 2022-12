Começa hoje (10) a 2ª edição do Festival Gastronômico de São Gonçalo

Neste fim de semana acontece a segunda edição do Festival Gastronômico de São Gonçalo, na Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto.

Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (Abrasel RJ) e da Multipla Planos de Saúde, o festival vai contar com dezenas de barraquinhas, que vão oferecer uma gastronomia variada, como hambúrguer artesanal, churros gourmet, pastel, yakissoba, batata rostie, churrasco, tapioca, cervejas artesanais, além de música ao vivo, sorteio de brindes e recreação infantil.

A novidade desta edição é a participação das mulheres que integram os projetos Feira da Mulher Empreendedora e Lidera Mulher, desenvolvidos pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que vão promover o “Shopping a céu aberto do empreendedorismo feminino”, colocando à venda produtos artesanais, além de roupas, acessórios, bolsas, artigos de decoração e muito mais.

No sábado (10), o festival será das 10h à meia-noite, começando com recreação infantil, em seguida, das 12h às 14h, terá a apresentação de DJ e sorteios de brindes e vouchers. Às 16h, música ao vivo com o cantor Gomes. Às 20h e às 22h, shows da Banda Nit Rock.

No domingo (11), a abertura do evento será às 10h com recreação infantil, que segue até às 16h, quando vai acontecer um espetáculo de humor com o artista Riquelme. Às 20h, show com a banda Os Decibéis. O festival segue até às 22h.

Serviço:

Festival Gastronômico de São Gonçalo na Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto. Sábado (10), de 10h à meia-noite, e domingo (11), das 10h às 22h. Entrada franca.