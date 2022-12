Natal de Novas Luzes tem início em São Gonçalo

A praça mais famosa da cidade de São Gonçalo entrou no clima natalino. O “Natal de Novas Luzes – Um novo tempo já começou” teve sua abertura realizada na Praça Estephânia de Carvalho, a Praça do Zé Garoto, na noite desta quinta-feira (8), numa parceria da Prefeitura com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), Sindicato do Comércio Varejista de São Gonçalo (SindComércio SG) e o Sesc -RJ.

As famílias que foram curtir a noite especial puderam conferir de perto a iluminação da praça, com árvore de Natal e espaço instagramável, e assistir a cantata de Natal “Viva a Esperança”, do Sesc RJ, que vem sendo realizado em todo o Estado do Rio de Janeiro, passando por 26 cidades.

“São Gonçalo não podia ficar fora desse itinerário. É isso que a gente quer desde o início do governo, colocar São Gonçalo no cenário estadual, é por isso que estamos trabalhando desde o início do governo”, disse o prefeito Capitão Nelson, que foi ao evento acompanhado da primeira dama, Marinete Ruas.

A parte musical da cantata de Natal foi realizada pela Banda Sinfônica Santa Cruz, alunos do Instituto Brasileiro de Música e Educação. A cantata “Viva a Esperança” conta a história de uma jovem que tinha o desejo de ser Papai Noel, mas para realizar seus sonhos se depara com dificuldades. A história traz valores como superação, companheirismo e amizade, que emocionaram o público presente.

A banda também tocou sucessos como "Somewhere Over The Rainbow", "Jingle Bell Rock", "We wish a merry christmas", "Então è Natal" e "Oh Happy Day", que encerrou a apresentação em grande nível.

Outros destaques da noite foram a árvore de Natal com 9 metros de altura rodeada de presentes iluminados e também o espaço dedicado para as famílias fazerem fotos, guardando uma recordação dessa noite especial.

“É isso tudo que o Sesc quer, um encontro familiar, um encontro saudável em uma noite maravilhosa para todos nós”, disse Ilbwnni Vieira, gerente do Sesc São Gonçalo.

A inclusão de São Gonçalo como uma das cidades contempladas pelo evento foi destacada.

“Essa é mais uma conquista da gestão do prefeito Capitão Nelson. Quando tomamos conhecimento desse projeto grandioso buscamos uma agenda com o prefeito Capitão Nelson junto ao presidente da Fecomércio, Antônio Queiroz, para que São Gonçalo fosse uma das cidades contempladas com essa cantata de Natal com toda essa estrutura que estamos vendo aqui”, disse o deputado estadual eleito, Douglas Ruas.

A magia do Natal se espalhou para além dos limites da praça, com uma caravana de veículos iluminados, que percorreu as ruas do entorno.

"Acho ótimo, porque São Gonçalo ficou muito tempo sem ter nada. Ano passado várias praças receberam atenção especial. É a primeira vez que venho a um evento de Natal aqui na Praça Zé Garoto. Fiquei sabendo que teria essa apresentação através de uma amiga", disse a aposentada Araci Soares, que prestigiou a apresentação.

Ao longo de todo o mês de dezembro, a Prefeitura vai levar toda a magia do Natal, com iluminação especial para celebrar a data, para outras praças do município, assim como a última edição do Natal de Novas Luzes, realizada em 2021. A próxima praça a receber a ação da Prefeitura é a Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade, na próxima quarta-feira ,dia 14, a partir das 18h. No dia 15, quinta-feira, o Natal de Novas Luzes chega à Praça do Bandeirante, no Amendoeira, também a partir das 18h.

As comemorações natalinas terão continuidade no dia 6 de janeiro, com o show “Nossa Voz”, que será realizado às 20h. O espetáculo será comandado pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, que vai apresentar um repertório com canções natalinas, na companhia do Grupo Dó Ré Mi.