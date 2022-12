Projeto Som na Cidade divulga calendário da primeira temporada em Niterói

Conjunto Ricercare no Caminho Niemeyer na gravação do piloto - Foto: Divulgação

Projeto que tem como objetivo apresentar artistas independentes no formato acústico, o Som na Cidade divulgou o calendário das apresentações virtuais que vão acontecer no Museu de Arte Contemporânea (MAC), no bairro de Boa Viagem. De 12 a 16 de dezembro (segunda a sexta da próxima semana), cinco shows, um por dia, serão exibidos nos canais do YouTube e do Facebook da Corrente Produções, produtora responsável pela iniciativa, sempre às 20 horas. Para assistir, basta acessar facebook.com/correnteproducoes e youtube.com/@CorrenteProducoes.

A primeira temporada foi possível graças à aprovação da ideia no edital Fomentão, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Niterói, responsável por financiar o projeto. O primeiro show, do Trio Mangalô, será na segunda (12). Já na terça (13) será a vez de Huan Sancler se apresentar. No dia seguinte, quarta (14), Gustavo Felix é quem solta a voz. Na quinta (15), Carol Mariano é quem faz a apresentação. E Bela Deoli será a responsável por encerrar o último dia de apresentações virtuais na sexta-feira (16).

O Som na Cidade é uma iniciativa que apresenta bandas e artistas independentes no formato acústico tocando ao ar livre em um formato pocket com uma estrutura sem depender de energia elétrica. A ideia é poder atingir artistas de Niterói para uma produção em formato único com qualidade e originalidade. Mostrando uma apresentação ao vivo em ambiente aberto valorizando também a beleza da nossa cidade.

A produtora audiovisual Corrente Produções está à frente do projeto e já realizou outra iniciativa do tipo, quando fez uma edição piloto durante em 2021 no pátio do Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói.

A expectativa é que a Corrente Produções faça em breve uma segunda temporada de O Som na Cidade em data ainda a ser divulgada pela produtora.