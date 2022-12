Solar do Jambeiro, em Niterói, recebe a peça 'Viúva porém honesta'

O Solar do Jambeiro recebe no dia 15 de dezembro (quarta-feira), às 19h, o Ciclo de Leitura Dramatizada, com a peça “Viúva porém Honesta”, de Nelson Rodrigues e direção de Leandro Damatta.

A apresentação traz a história de Dr. J.B, diretor do jornal A Marreta. Apesar da forte influência política do homem, ele passa por um conflito familiar. Sua filha, Ivonete, ficou viúva e recusa-se a sentar como prova de sua honestidade pelo defunto. Aflito, o pai resolve consultar peritos, e chama ao jornal um psicanalista, um Otorrino, uma ex-cocota e o diabo. Caberá aos especialistas resolver essa problemática e devolver à jovem sua liberdade para se relacionar novamente.

Denominada pelo próprio autor como uma “farsa irresponsável”, a peça adere ao espírito ‘’faz de conta’’; não tem grandes preocupações com o realismo e os personagens chegam a fazer alguns comentários técnicos, lembrando sempre ao espectador que o que ele está vendo é apenas uma ‘mentira’. O texto transita pelo terreno do riso e do deboche, gerando no público momentos de relaxamento, de diversão e afastando-se de qualquer sentido de verossimilhança.

A encenação é feita pelos atores da Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói (ATACEN), sob a direção de Leandro da Matta. Esta temporada traz como eixo condutor as comédias brasileiras. O evento tem entrada gratuita e é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e a Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Serviço

Evento: Ciclo de Leituras Dramatizadas em: Viúva porém honesta

Data: Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Horário: 19 horas

Lotação: 40 pessoas

Ingresso: Entrada gratuita

Classificação Indicativa: Livre

Local: Solar do Jambeiro – Salão Amarelo

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ