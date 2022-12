Rio de Janeiro sedia segunda edição do Congresso Brasileiro da Cultura

A capital do Rio de Janeiro vai sediar, nos dias 15 e 16 de dezembro, a segunda edição do "Congresso Brasileiro da Cultura". O evento gratuito acontece de forma presencial e online, com uma programação focada em discutir perspectivas do setor em 2023, levando em conta propostas para novos governos estaduais e federal.

Entre os temas abordados, estão “A contribuição da cultura nos demais setores econômicos e sociais”; “Intercâmbio no investimento à cultura: oportunidades internacionais de diálogo com o Brasil” e “O papel das empresas no incentivo à cultura”, entre outros de grande relevância



Para isso, o Congresso vai reunir produtores culturais, artistas, estudantes, empresas incentivadoras e representantes de secretarias de cultura - visando a criação de alianças e a integração do setor.

Com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais (YouTube e Facebook), além do formato presencial, o Congresso contará com a participação de lideranças governamentais ligadas à pasta da Cultura, Turismo, Educação, Ciência, Tecnologia e grandes corporações nacionais e internacionais, além de representantes de consulados e câmaras de comércio de diversos países.

Para José Carlos Vieira Júnior, presidente do Congresso Brasileiro da Cultura, o Congresso é uma oportunidade de "construir o futuro das atividades culturais" no país. “Desejamos construir um novo rumo para o setor, onde o Congresso Brasileiro da Cultura se estabelece como local de fala, com o direito de construção e participação de quem faz, de quem investe e de quem vive da cultura brasileira", afirmou.

A abertura do evento acontece no dia 15/12. Interessados em participar podem se inscrever através do link para o formulário online. Realizado pela Drum Brasil, com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, a programação presencial ocorre no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, localizado na Rua Murtinho Nobre, nº 169, no Bairro de Santa Teresa.