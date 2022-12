Niterói recebe show em homenagem ao centenário de cantora Marlene

A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe, no próximo dia 15 de dezembro, um show especial em homenagem a cantora Marlene, que completaria 100 anos em 2022. Na apresentação, a cantora Nina Wirtti irá interpretar temas da eterna "rainha do rádio".

Lembrada, também, por seu trabalho com teatro, cinema e televisão, Marlene gravou mais de quatro mil canções com diferentes gerações de compositores. Neste projeto, a lenda do rádio será relembrada e revisitada através de um repertório de canções que vai de Dolores Duran a Cazuza. Além disso, o show também conta com histórias e curiosidades de sua vida e obra.

Ao lado do violonista e arranjador carioca Patrick Angello e do percussionista Marcus Thadeu, Nina recebe como convidado especial o cantor niteroiense Marcos Sacramento, amigo pessoal de Marlene e com quem já dividiu o palco.

Serviço:

“Viva Marlene” - Nina Wirtti convida Marcos Sacramento

Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, às 20h

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia), disponíveis no Sympla



Classificação Indicativa: livre



Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói