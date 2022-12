Natural de São Gonçalo, escritora Aimee Oliveira é destaque em podcast literário

Com a carreira de mais de 15 anos como escritora consolidada com o último lançamento, 'Ladeira Abaixo' pela editora Nacional, Aimee Oliveira foi a entrevistada do podcast literário 'Skeelo Talks' #55 dessa semana. O podcast, disponível no Youtube e nos principais tocadores de áudio como Spotify e Amazon Music, é parte da plataforma de leitura Skeelo, que completa três anos disponibilizando e-books e audiobooks, tornando a leitura ainda mais acessível no país.

Na entrevista, que pode ser assistida clicando aqui, Aimee contou sobre o início da jornada como escritora, dos 'perrengues' nas participações em bienais e outros eventos literários, de como a carreira deu uma guinada após entrar para uma agência literária, a Increasy, e também falou sobre o livro que tem repercutido nacionalmente, 'Ladeira Abaixo'.

O bate-papo teve como hosters (apresentadoras) Letícia Gomes e a também escritora e booktuber Paola Aleksandra.

"A ideia do livro surgiu durante uma viagem de ônibus. Eu morava em Niterói e trabalhava no Rio e no trajeto, o ônibus passava pela ladeira de Santa Tereza. Então comecei a pensar em como seria morar ali. Literalmente ladeira abaixo, né? E como minhas ideias para novos livros surgem sempre a partir do título, imaginei que esse seria um bom título para desenvolver um romance", contou, acrescentando que o processo levou cerca de quatro anos, do primeiro parágrafo da história à publicação.

O livro conta a história de Antônia Vasquez, que mora numa ladeira do bairro Santa Tereza e sua vida parece acompanhar o movimento que ela faz todos os dias ao sair de casa: uma descida íngreme.

A personagem se desdobra para pagar a faculdade, dar conta dos estudos, cruzar a cidade de uma ponta à outra para ir ao trabalho e, ainda por cima, tomar conta de dona Fifi, sua avó, que está apresentando os primeiros sintomas de Alzheimer. Um dia, em meio aos tantos transportes públicos que utiliza, ela dá o azar de pegar o mesmo que Gregório, seu ex-melhor amigo. E ao longo do livro, ela acaba desenvolvendo um crush nele.

Além de 'Ladeira Abaixo', Aimee tem mais de 10 histórias publicadas, entre versões físicas e digitais como 'Como falar romance em francês', 'Romance Concreto', 'Invisível' e 'Pela Janela Indiscreta'.

Redes sociais da autora:

Instagram: https://www.instagram.com/aimeeoliveira/

Facebook: https://www.facebook.com/umaAimeeOliveira