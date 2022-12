Ex de Militão ganha título de 'pegadora' na Farofa da Gkay

A modelo e influenciadora cearense Karoline Lima, ex do zagueiro Éder Militão, foi coroada a "Rainha da Pegação" na Farofa da Gkay, nesta quarta-feira (7). A coroa foi entregue pela influenciadora Viih Tube, que ganhou o título no ano passado.

"E foi eleita a nova rainha da pegação da Farofa, ein! Viih Tube passou a coroa para Karoline, que saiu pegando geral!", informou o perfil do evento nas redes sociais.

A coroa de rainha é dada à convidada que mais beijou durante a festa. Em meio à polêmicas por ter ido ao evento e deixado a filha de 4 meses em casa, Karoline foi vista beijando vários convidados famosos da Farofa.

"Cara, tenho 26 anos, faço tudo o que quero, pago minhas contas e é isso. Estou aqui para aproveitar, não estou morta, amor. Beijo na boca mesmo." disse Karoline, ao receber a coroa.