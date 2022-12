Liga do Natal traz a magia natalina para Tanguá neste sábado (10)

A Liga do Natal é um projeto itinerante com atrações para toda a família - Foto: Divulgação

A Liga do Natal é um projeto itinerante com atrações para toda a família. A programação, inteiramente gratuita e acessível, acontece em praças públicas, das 16h às 21h15, contando com espetáculo teatral, filme, brincadeiras e distribuição de gibis. Tendo iniciado no dia 3 de dezembro, Tanguá, Paraty, Angra dos Reis, Niterói, Duque de Caxias e mais cinco municípios, receberão a circulação do projeto.

"A Liga do Natal tem o propósito de reacender no público a magia natalina, a partir de atividades que promovam o encontro, a socialização e a partilha de valores como fraternidade e respeito às diferenças", comenta a Diretora Geral Priscylla Mesquita.

A acessibilidade é garantida: o espetáculo presencial e o filme contam com tradução em libras e audiodescrição, para que todos os públicos possam vivenciar as atrações. Em uma narrativa leve e divertida, tanto a peça teatral quanto o filme– Liga do Natal, uma aventura no Rio - apresentam temas cotidianos e pautam questões como sustentabilidade, diversidade e inclusão.

Na trama, a personagem Mamãe Noel assume o protagonismo e é representada por atrizes negras. Nady Oliveira e Verônica Bonfim puxam o elenco, que também é composto por outros grandes nomes como Pietra Canle, Beto Vandesteen, Marcos Camelo, Luiz Borges, Paula Frascari, Cecília Viegas e Kelson Succi.

O espetáculo e o filme possuem roteiros originais que apresentam os personagens da Liga como uma grande família. "A ideia é criar uma identificação do público com os personagens e com as narrativas, que tratam da união de uma família para fazer o Natal acontecer. Além disso, temos um elenco representativo e diverso, que amplia essa conexão com o público", afirma a Diretora Artística Flávia Muluc.

O projeto conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO - LIGA DO NATAL EM TANGUÁ

Dia: 10/12

Rua Manoel João Gonçalves - Centro, Tanguá - RJ.

Horário:

16h às 18h - Brincadeiras na praça

18h às 19h30 - Pré-estreia Filme "Liga do Natal - Uma aventura no Rio"

19h30 às 20h10 - Apresentações culturais da cidade

20h15 - Liga do Natal, a peça

21h15 - Encerramento

Classificação: livre