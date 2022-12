MC Carol relata não ter autorizado uso de sua voz em funk 'Tubarão, te amo'

"Minha equipe está tentando contato no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", escreveu cantora no Twitter - Foto: Divulgação

Parece que nem todo mundo ama o 'Tubarão'. A cantora MC Carol utilizou uma postagem nas redes sociais para reclamar do uso não autorizado de sua voz no hit 'Tubarão, Te Amo', produzido pelo DJ LK da Escócia. Um trecho da música 'Eu te amo', da funkeira niteroiense, foi usado na música de LK, que viralizou nas redes sociais na últimas semanas.

"Usar minha voz sem autorização nas músicas está virando um hábito! A última foi essa 'Tubarão, te amo' que está bombando nas redes e eu não estou recebendo nem R$ 1. Minha equipe está tentando contato no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", escreveu a cantora em seu perfil no Twitter.

Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem 🤷🏾‍♀️ — MC Carol (@mc_caroloficial) December 6, 2022

Em resposta, o produtor do sucesso publicou, em seu perfil no Instagram, um print de uma mensagem enviada pela cantora. Com o registro, ele também compartilhou um vídeo alfinetando a artista.

"Acordei agora, com muitas mensagens. Como vocês viram, ela disse que está tentando falar comigo faz tempo. Ela me chamou hoje, mas vocês viram pelo horário da mensagem. A música está no top 3 dos EUA, tocando em tudo quanto é lugar. Aí ela veio chamar agora que a música está assim? A música tem quatro meses, nunca me chamou. Final do ano, todo mundo quer dinheiro, o décimo terceiro", declarou o funkeiro.

Por sua vez, Carol desmentiu a alegação de que só teria procurado o cantor depois de publicar no Twitter. Em entrevista ao jornal 'Extra', ela destacou que já tentava contato com a equipe responsável pelo hit desde outubro, sem sucesso. Ela imagina que LK sequer tenha visto as mensagens na época.

"Minha empresária tenta contato pelo telefone disponibilizado por eles desde outubro. Eu quis publicar no Twitter como uma nova medida. Não vou ficar divulgando prints. Eu tento sempre conversar com os artistas, tenho uma paciência que a minha equipe já não tem. Uso indevido da minha voz é tão frequente que quem trabalha comigo prefere tomar outras medidas, como derrubar músicas ou processar. E a minha intenção nunca foi essa. Eu não tinha que procurar, eles é quem tinham que me procurar, terem entrado em contato comigo", afirmou.

Ao portal 'G1', LK disse que já procurou a artista e que a equipe responsável pelo hit está trabalhando para que a MC "pegue uma parte" dos valores obtidos com a música. Ele também reclamou dos comentários recebidos em seu perfil no Twitter por parte de fãs da cantora, mas aproveitou para esclarecer que aprecia o trabalho de Carol e a considera uma "relíquia do funk".