De São Gonçalo: Promessa do R&B nacional, Filipe Papi lança novo single

Navegando pelas sonoridades do hip hop, do pop e do R&B com maestria, Filipe Papi fecha o ano com mais uma declaração romântica. Depois dos singles 'Vestido Vermelho' e 'Quero Só Você', o artista lança 'Jardim Particular' nesta sexta-feira (09) em todos os tocadores digitais e clipe no YouTube.

Como o título já entrega, a canção foi inspirada em uma história particular de Papi: "Ela é uma espécie de declaração, carrega esse sentimento de amor por uma pessoa. É perfeita para os apaixonados ou para qualquer pessoa que queira viver o amor".

Nascido e criado em São Gonçalo, Filipe Papi é a jovem promessa do R&B (Rhythm and blues). Ele iniciou sua caminhada profissional com o lançamento do single 'Mais Tarde', em 2019. Um ano depois, seu EP de estreia, 'Vênus', mostrou toda a sua versatilidade. Notado por artistas da cena, como Glória Groove, Davi Sabbag e Coruja Bc1 (ambos com quem tem um dos seus maiores hits), atualmente Papi faz parte do selo Real Records, da produtora Rosa dos Ventos.

Capa do novo single | Foto: Divulgação

R&B contemporâneo



Desde a década de 1990, o termo R&B contemporâneo é utilizado principalmente para se referir a um subgênero com influencias de soul, funk e hip-hop na música pop. Em suas primeiras manifestações, o chamado rhythm and blues era a versão de um predecessor do rock.

Conheça o trabalho do artista em seu canal no Youtube, clicando aqui.