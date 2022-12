'Um sarau para o futuro' encerra curso sobre a história da literatura niteroiense

Acontece na próxima segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, a partir das 14h, na Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, a última aula do Curso Revisitando a Literatura Niteroiense, em um encontro com trabalhos artísticos que marcaram a história de Niterói, com participação de poetas locais. A aula "O que será do amanhã? Um sarau para o que há de vir" será conduzido pelo escritor, pesquisador de memória literária e curador do curso Jordão Pablo de Pão.

O curso é promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói, por meio da Subsecretaria de Projetos Educacionais Transversais, via Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense.

Poeta Jordão Pablo de Pão | Foto: Divulgação

Considerando a literatura ser 'cronotópica', ou seja, necessitar da leitura de seu tempo e espaço de produção e de recepção, ler textos essenciais da cultura local conduz a uma investigação histórica de nossa constituição", afirma Jordão Pablo de Pão. O trabalho de leitura em grupo funciona como exercício para articulação dos conhecimentos construídos ao longo do curso. A metodologia desenvolvida pelo curador apresenta comentários cíclicos dos conteúdos abordados com apresentações práticas de convidados e materiais históricos da cidade.

As aulas mensais do curso se dedicaram ao estudo das academias, agremiações, grupos literários, casas de literatura, prédios utilizados pelas instituições da palavra, editoras, salões de leitura e personalidades que agiram decisivamente para transformar Niterói em um dos grandes polos de talentos da escrita do estado. Com a condução do curador e muitos convidados que apresentaram pontos de vista muito particulares sobre os processos sociais, o curso promete continuar o levantamento histórico conduzido de forma inédita por Jordão Pablo de Pão.

Quem bem cuida de sua memória, pode buscar também pistas para a construção de um futuro melhor. "Esse curso é um convite para não repetirmos os erros do passado. A memória é patrimônio mínimo de uma cidade verdadeiramente compromissada com sua arte", diz o escritor. Durante esse encontro final, estão previstas intervenções de departamentos do governo municipal que promovem leitura, como a Niterói Livros e o estabelecimento de seu aplicativo para leitura de e-books.

Autor do livro Café Quente, editora Itapuca | Foto: Divulgação

Na aula do dia 12, além de receberem os certificados os que participaram dos encontros anteriores, todos os presentes poderão contribuir com poemas e prosas escolhidos ou escritos a partir da vivência do curso. "Muito foi dito sobre a construção coletiva da arte da palavra durante os encontros. É chegado o momento de experimentar alguns dos textos basilares para a criação de nossa identidade na prática", conclui Jordão.

Serviço

UM SARAU PARA O QUE HÁ DE VIR

Modalidade: palestra-sarau

Ministrante: Jordão Pablo de Pão, escritor e pesquisador de memória literária

Data: 12/12/2022, segunda-feira

Horário: das 14h às 16h

Local: Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira (Campo de São Bento)

Entrada: Gratuita

Classificação Etária: Livre