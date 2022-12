Monólogo estrelado por Vera Holtz chega ao Teatro da UFF

Após uma bem sucedida estreia de crítica e público no CCBB RJ, o monólogo Ficções, estrelado por Vera Holtz, chega ao Teatro da UFF para três apresentações, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro

O ponto de partida para o espetáculo Ficções, idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e dirigido por Rodrigo Portella, foi o livro “Sapiens – uma breve história da humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, obra literária com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Vera Holtz se desdobra em personagens do best-seller e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem Vera divide o palco.

Publicado em 2014, o livro de Harari afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação de milhões de pessoas – o que envolve praticamente tudo ao nosso redor: o conceito de nação, leis, religiões, sistemas políticos, empresas etc. Mas também o fato de que, apesar de sermos mais poderosos que nossos ancestrais, não somos mais felizes que esses.

Instigado pelas questões trazidas pelo livro e pela inevitável analogia com as artes cênicas, o encenador Rodrigo Portella criou um jogo teatral em que a todo momento o espectador é lembrado sobre a ficção ali encenada. “Um dos principais objetivos é explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando as realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral”, resume o diretor.

Em momentos, Vera encarna a narradora, às vezes é a própria atriz falando. “Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia”, destaca Vera. “O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada”, completa.

Rodrigo concorda: “É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera, ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador”.

Serviço:

FICÇÕES, com Vera Holtz

Músico em cena: Federico Puppi

Temporada: dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2022

Horários: quinta, sexta e sábado, às 20h

Local: Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9 , Icaraí, Niterói-RJ

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 80 min

Vendas pela bilheteria do Centro de Artes UFF e pelo site Guichê Web: www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff