Comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio terão festa de Natal com papais noéis negros

Três comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio terão festa de Natal esse ano com a presença de 'papais noéis' negros. A comemoração organizada pela ONG Favela Mundo, apoiada pela Lamsa, acontece em Acari, no Caju e na Cidade de Deus com dois atores negros no papel do Bom Velhinho.

A festa de Natal da ONG Favela Mundo acontece na Cidade de Deus na próxima terça-feira (06/12) e, nesse dia, terá o ator Rodrigo França no papel do Bom Velhinho. Já Felipe Canela será o papai noel negro da festividade promovida em Acari, na quinta-feira (08/12), e no Caju, na segunda-feira (12/12).

A previsão é que cerca de 900 crianças e adolescentes atendidos pela organização participem da festividade. No evento, o personagem conversará com as crianças e jovens sobre possibilidades e referências do mundo da educação e da leitura.

Além disso, o Papai Noel também presenteará os participantes com livros infanto-juvenis. A festa conta ainda com a apresentação de alunos, música e brincadeiras.

“Mais uma vez trazemos representatividade e educação em nossas comemorações natalinas. Ter na figura central dessa celebração um personagem preto traz ainda mais encantamento às nossas festas, com os alunos conseguindo se identificar na imagem do Papai Noel”, ressalta Marcello Andriotti, fundador da Favela Mundo.

O projeto Favela Mundo, homônimo da organização, é patrocinado pela Lamsa, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Rio Brasil Terminal, e MetrôRio, através da Lei do ISS.

Confira abaixo os endereços onde o evento acontecerá:

Cidade de Deus --Rua Moisés s/n. No EDI Sra. Perciliana de Alvarenga.

Acari -- Av. Professor Sá Lessa, 229. Na Escola Municipal Daniel Piza.

Caju --Rua General Sampaio, 74 fundos. Na Ass. A Arte Salva Vidas.