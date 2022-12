"Natal Bom é Natal para Todos": moradores do Sapê organizam festa natalina

Moradores do bairro do Sapê, em Niterói, promovem, pelo segundo ano consecutivo, “Natal Bom é Natal Para Todos”, projeto iniciado com o objetivo de unir o bairro depois da pandemia de Covid-19. O evento acontece no próximo dia 17 de dezembro, às 17h, na Rua Eraldo Soares.

A festa, que no ano passado já contou com pula-pula, ping-pong e chegada do Papai Noel, esse ano terá tudo isso e também apresentação do coral do bairro e do projeto gospel “Louco por Jesus”.

“A ideia é aumentar a cada ano devido ao crescimento da procura das crianças e famílias”, contou Roberto Rosa Pereira, de 57 anos, que é um dos organizadores do projeto.

Segundo Roberto, o projeto acontece com ajuda de moradores e comerciantes do Sapê.

“Nossa rua tem tradição de antigas festas juninas e, hoje, o Natal faz um resgate de momentos felizes diante da fase ruim da pandemia", disse o morador.

O bairro do Sapê conta com mais de 10 mil moradores e o evento espera um público de 300 pessoas, mas toda a cidade pode comparecer e ajudar na realização.

Quem quiser colaborar basta entrar em contato com os números (21) 96773-2129 e (21) 98644-9391.

*Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas