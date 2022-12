Anitta dá entrada em hospital em São Paulo

No Twitter, artista tranquilizou seus seguidores: "Já ja eu volto pra casa" - Foto: Reprodução/Twitter

A cantora Anitta precisou dar entrada na ala ambulatorial de um hospital em São Paulo nesta quinta-feira (01/11). Segundo a assessoria, a artista procurou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O motivo da entrada na unidade de saúde não foi informado, mas os assessores garantiram que Anitta passa bem.

"Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje (01/12) com seus médicos em um hospital da capital paulista e até o final da tarde terá alta", escreveram representantes da indicada ao Grammy.

Através de seu perfil no Twitter, a artista reiterou que está bem. "Tá tudo bem, gente... Tudo certo", comunicou em postagem na rede social. Em outra post, às 13h55, ela disse: "Já ja eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile".

Tá tudo bem, gente... tudo certo ❤️ — Anitta (@Anitta) December 1, 2022

A artista havia acabado de retornar do Japão, onde passou suas férias. Na última quarta (30/11), Anitta lançou um novo EP, com sete canções em português. O projeto, chamado "À procura da Anitta perfeita", acabou vazando oficialmente horas antes do lançamento oficial nas plataformas de música, que aconteceu por volta das 21h.