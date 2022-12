Teatro da UFF terá espetáculo infantil gratuito na próxima semana

O espetáculo infantil "Ana Fumaça Maria Memória" terá duas apresentações no Teatro da UFF, nos dias 10 e 11 de dezembro (sáb e dom), às 16h, com entrada gratuita.

Inspirada nas experiências da autora Marcela Andrade, que testemunhou a perda de memória de sua avó paterna, a peça aborda delicadas questões como velhice, morte e saudade. Com ênfase na percepção e nos sentimentos de uma menina de 7 anos, a história leva a personagem Ana a uma fantástica viagem no tempo, para recuperar a memória que sua avó está perdendo.

O espetáculo tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2. ANA FUMAÇA MARIA MEMÓRIA tem sete indicações no 6° Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças.

Sinopse:

Ana quer recuperar a memória que vó Maria vem perdendo. Através de desenhos, seu avô lhe ensina que a memória é como um trem na cabeça: diversos vagões com pedacinhos de vida. Como vó Maria é velhinha, o trem da cabeça dela ficou enorme e saiu pela orelha! Os vagões estão longe e, com a distância, ela passou a esquecer. Ana, então, parte em uma fantástica aventura no tempo para descobrir como guardar as lembranças para sempre.

SERVIÇO:

Ana Fumaça Maria Memória

Espetáculo teatral infantil

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí - Niterói/RJ

Dias 10 e 11/12, sábado e domingo, às 16h

Gratuito (os ingressos podem ser retirados somente na bilheteria do Teatro, a partir de uma hora antes de cada apresentação)

Classificação Indicativa: livre

Elenco: Cacá Ottoni, Gé Lisboa, Aline Sampin, Marina Hodecker e Pablo Aguilar