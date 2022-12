Espetáculo infantil 'A Galinha Pintadinha em Busca do Natal' em Niterói

A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe nos dias 03 e 04 de dezembro, às 11h, o espetáculo “O Natal na casa da Galinha Pintadinha”. O infantil é marcado por um imprevisto que faz da noite uma verdadeira Aventura.

Ao receber a visita dos duendes de Papai Noel a família da Galinha Pintadinha percebe que a estrela da sua árvore de Natal sumiu. O Galo Carijó fica bravo e o Pintinho Amarelinho triste, porque sem a estrela na ponta da árvore as luzes de Natal não se acendem.

É então que com a ajuda da Duende Maria Clotilde, a Galinha Pintadinha parte pela vizinhança em busca da estrela mais brilhante e mais bonita para alegrar e iluminar a noite de Natal na espera do Papai Noel. Elas passam pelo brejo para tentar encontrar a estrela com o sapo cururu, mas sem nem sinal, vão na casa da Dona Baratinha, fazem uma visita para tentar encontrar a estrela na bagunça dos gatinhos da Dona Xica e até a Borboletinha tenta ajudar a busca da estrela.

Espetáculo será encenado na Sala Nelson Pereira dos Santos | Foto: Divulgação

Uma aventura que tem o melhor da magia do Natal. Com muita música, amizade e muita diversão a Galinha Pintadinha consegue a estrela mais linda de Natal para iluminar a sua decoração e esperar a chegada do Papai Noel.

Galinha Pintadinha

A Galinha Pintadinha é um fenômeno da internet e traz uma trajetória de sucesso que já está registrada em números e parcerias, mostrando a grande audiência do público e o perfil multitelas da personagem. No YouTube, a Galinha Pintadinha já soma mais de 28 bilhões de visualizações e 21 milhões de inscritos, somando todos os seus canais internacionais no YouTube. Seu conteúdo está em processo de internacionalização, sendo já traduzido para nove idiomas e levando para pais e crianças do mundo todo como é o sabor e a magia da infância com a Galinha.

Além dos vídeos da internet, cds, dvds e produtos licenciados, a personagem também está presente na televisão para toda América Latina com duas temporadas da sua série Galinha Pintadinha Mini, que traz novas historinhas, atividades educativas e conteúdos inéditos. É possível assisti-la no SBT, na TV Cultura, no canal Nat Geo Kids em toda a América Latina, no canal Kids Siete da TV Azteca no México, em mais de vinte canais digitais, e em diversos serviços VOD, como a Netflix e Amazon Prime. Até em tela de aviões é possível curtir a personagem durante uma viagem.

Ao vivo, é possível ver a personagem de pertinho em eventos que acontecem em diversos shoppings no Brasil, além do espetacular show de teatro musical itinerante “A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha” que está circulando por diversos estados e cidades Brasil afora. Esse é o fenômeno Galinha Pintadinha, que nasceu na internet brasileira, se tornando ao longo do anos uma das marcas infantis mais queridas e fortes do mundo. Criação e Direção: Marcos Luporini e Juliano Prado; Realização: Bromélia Produções

Ficha técnica

Direção Artística: Wagner Cavalcante

Direção Musical: Marcos Luporini

Roteiro Original: Pedro Henrique Lopes e Diego Morais

Elenco: Paula Tavares, Gabriela Luiz, Leonardo Freitas, Beto Gonçalves, Amanda Wanderley e

Gleison Brito

Figurinos: Eliana Liu, Marcos Laporte, Ateliê Casa do Trem e Totoni

Fantoches e Objetos de Cena: Jésus Sêda, Quiá Rodrigues, Lilian Alves e Eliezita Barros

Design Gráfico: Daniel Inoue, Luis Filipe Broleze e Fernando França

Iluminação: Juliano Prado

Produção Executiva: Brito Produções e Milene Schincariol

Produtor responsável: Gleison Brito

Operador de Som/Luz: Iago Braga

Contrarregra: Alessandra Santana

Apoio Técnico: Mário Neto e Eliezita Barros

Preparador Vocal: Jader Souza

Videografismo: Juliano Benatti, Francis Viveiros, Tiago Saad e Daniel Inoue

Equipe Bromelia: Marta Rios, Mayara Palloma, Ricardo Magna, Carolina Motta, Rafael Ranzani,

Rachel Vaz, Renan Santorsula e Thiago Jacot.

SERVIÇO

A Galinha Pintadinha em Busca do Natal

Datas: 03 e 04 de dezembro de 2022

Horário: sábado e domingo às 11h

Classificação etária: livre

Duração: 50 min

Ingresso: R$ 70,00 (inteira) R$ 35,00 (meia)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói, RJ

Venda: pelo site Sympla. https://bileto.sympla.com.br/event/75141/d/149574/s/984130