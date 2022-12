Árvore de Natal de Niterói será inaugurada nesta quinta-feira (1º)

inauguração da árvore está marcada para esta quinta-feira (1), com show gratuito de Jorge Vercillo, a partir das 20h30, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco - Foto: Reprodução Internet

O mês mais iluminado do ano se aproxima e as equipes da Prefeitura de Niterói estão trabalhando para garantir que a cidade fique repleta de cores e formas. O Natal do Amanhã vai celebrar o ano de retomada das atividades, após o período mais restritivo da pandemia de Covid-19, com o olhar para o futuro. A inauguração da árvore está marcada para esta quinta-feira (1), com show gratuito de Jorge Vercillo, a partir das 20h30, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco.

A árvore terá 50m e 8 mil micro lâmpadas com detalhes nas cores vermelha, verde e azul, além de figuras em formato de estrelas. Outro tradicional ponto da cidade, o Campo de São Bento, receberá decoração natalina com brinquedos tradicionais, como ursos, balões e bolas. O local também terá palco para apresentações musicais e pequenos espetáculos. A iluminação de Natal se entenderá ainda por ruas e outros bairros de Niterói.Trânsito - A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem baixar o aplicativo da Nittrans (AppNittrans) que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população.