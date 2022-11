Teatro Municipal recebe evento de programa social

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, nesta quinta-feira (01/12), a cerimônia de encerramento do programa social "ASAS – Jovem Protagonista". Realizada pelo projeto Brun Educação, a iniciativa oferece palestras sobre protagonismo e impacto social para jovens do município.

Na cerimônia, os jovens participantes irão apresentar suas ideias e projetos desenvolvidos ao longo da formação com o projeto. Segundo o grupo, cerca de 576 jovens já participaram do projeto por meio das palestras.

O ASAS é um dos projetos da Brun, fundada em 2012 pelo empreendedor Bruno Brun, em São Gonçalo. Inicialmente, o espaço prestava serviços de reforço escolar e auxílio educacional em disciplinas como matemática e física. Com o tempo, a empresa foi desenvolvendo projetos diversos de incentivo à inovação e à educação.

“Em 2012, iniciamos o projeto com aulas de reforço escolar com uma metodologia personalizada, mas com o passar do tempo fomos percebemos que existiam outras necessidades nos estudantes em desenvolver o autoconhecimento e a independência de estudo. Assim, naquela época, estabelecemos esses pilares”, explica Bruno.

O ASAS recebeu, em 2022, o incentivo do programa Shell Iniciativa Jovem. "Passar pelo programa da Shell me permitiu acessar novos pontos de vista. Eu adequei a metodologia e enxerguei novas oportunidades, como contribuir para o desenvolvimento das escolas", comenta o fundador da Brun.

A cerimônia acontece a partir das 18h. O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100, no Centro do município.