'Rolé das Artes' reverencia Cultura afro-brasileira no Centro de Niterói

Acontece nesta quarta-feira (30), às 17h, o Rolé das Artes, que homenageia a cultura afro-brasileira, com a edição 'Rolé das Artes Especial - KIZOMBA'. O evento, que acontecerá, ao lado do Terminal Rodoviário João Goulart e contará com apresentações de capoeira, jongo, roda de samba e Awurê.

Das tradições à contemporaneidade, do afrobeat ao jongo, das baianas do acarajé ao hip-hop, o KIZOMBA será um grande quintal artístico-cultural para comemorar a vida com parte do legado negro e vivo de Niterói. Essa edição fecha a agenda cultural da Fundação de Arte de Niterói para o mês de novembro.

Ao longo do evento acontece uma feira com artesãos, exposição de artes visuais, literatura e trancista.

Mais sobre as atrações

Sorrindo e Batucando - Criado em 2004, o Sorrindo e Batucando é um projeto que surgiu no bairro de Tenente Jardim, em São Gonçalo. Anderson da Silva Barbosa, conhecido como Bebeto Sorriso, começou a dar aulas de música para crianças da região. Por meio da música, o artista promove educação e oportunidades para os pequenos e jovens adultos do bairro. O foco das aulas são instrumentos de percussão. Anderson trabalha o aprendizado dos alunos por meio do baqueteamento, manoteio e ritmos afro-cubano brasileiro. A partir dessa combinação, o projeto Sorrindo e Batucando forma músicos percussionistas e ritmistas de escolas de samba.

Associação San Cipriano de Capoeira do Rio de Janeiro - Criada em 1979, a Associação San Cipriano de Capoeira do Rio de Janeiro foi fundada pelo Mestre Aranha. Há 43 anos, o projeto treina e forma capoeirista e dá aulas de musicalização em várias cidades do estado. O grupo tem a própria bateria e traz ritmo e música para as performances dos capoeiristas.

Samba das Yabás com Xirê - O Samba das Yabás é um projeto cultural que tem como principal objetivo valorizar o sagrado feminino, seja na sua religiosidade afro, seja no samba. Durante as apresentações do grupo, os shows começam com uma louvação em xirê para que as yabás abram passagem para o evento. Em seguida, a roda de samba formada majoritariamente por mulheres performa para o público composições de artistas femininas e/ou canções que ficaram consagradas em vozes de mulheres.

Roda de Samba - Com o Samba das Yabás, Mingo Silva, Bruno Barreto, Bruno Campos, Márcia Viegas, Mariana Braga, Maryzelia, Sandro Silva, Ana Paula Cruz, Leandro Saramago, Almir Sodré, Andrea Beat e Marcelo Pizzotti essa roda de samba formada especialmente para essa edição do Rolé das Artes promete animar o público. Participações Especiais de Lorena Gomes, Samba das Yabás, Marciano e Daniel Santos Grooves.

Jongo Folha de Amendoeira - Criado em 2013, o Jongo Folha de Amendoeiras é um grupo de jongo que realiza sua roda na Praça Leoni Ramos, na Cantareira, em Niterói. O grupo tem como objetivo difundir e afirmar a cultura afro-brasileira na cidade. Por meio do jongo, dança de origem africana trazida pelos negros para o Brasil no período colonial, o conjunto exalta uma tradição musical. Hoje considerada Patrimônio Imaterial do Brasil, essa dança usava metáforas para denunciar o que se passava nas senzalas, o planejamento de fugas e emboscadas, além do culto a santos como São Benedito, Nossa Sr.ª do Rosário.

Awurê - O grupo tem como objetivo exaltar e resgatar a importância da influência africana no Brasil. Por meio da música, da dança e da gastronomia, esses artistas focam em resgatar a identidade e consciência ancestral da cultura afro-brasileira. Essa iniciativa reforça a representatividade negra e o seu protagonismo cultural e social. Usando a arte como caminho, o grupo promove a desconstrução de preconceitos e intolerância contra religiões de matriz africana. Em 2021, o grupo lançou o seu primeiro EP: "EP AWAURÊ". Com seis músicas, o álbum está disponível em todas as plataformas digitais.

Sobre o "Rolé das Artes"

Após uma análise precisa do mapeamento urbano da cidade, o Departamento de Projetos Culturais da FAN detectou as localidades com potencial e forte demanda para receber as edições do 'Rolé das Artes'. Além de distribuir melhor as atividades culturais, foram avaliadas as necessidades de cada região para integrá-las como pontos de realização do projeto, como é o caso do Parque Esportivo Caramujo e da Associação de Maricultores, em Itaipu. Locais que já costumam receber eventos culturais, como o Campo de São Bento, o Horto do Barreto, a Cantareira e a Praça de Itaipu também receberão o projeto.

Outra peculiaridade do 'Rolé das Artes' é explorar as expressões artísticas de cada localidade que receberá o projeto, e não somente convidar artistas para se apresentarem em cada edição. Dessa forma será possível fortalecer os artistas locais e possibilitar que esses artistas tenham acesso aos recursos da Cultura, gerando oportunidades e renda — uma prioridade da FAN, que fomenta e dá visibilidade à cultura em todas as suas formas de expressão, e entende a necessidade de um olhar mais atento às manifestações culturais das áreas periféricas da cidade.

Serviço

Evento: Rolé das Artes Especial - KIZOMBA

Data: 30 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: 17h

Evento Gratuito

Classificação Indicativa: Livre

Local: Ao lado do Terminal Rodoviário João Goulart

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco S/N, Centro