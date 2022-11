Festival de Torresmo pela primeira vez em São Gonçalo

Uma ótima notícia para os amantes de cortes suínos e de gastronomia! De quinta a domingo, das 12h às 22h, o São Gonçalo Shopping vai realizar, pela primeira vez no município, o maior Festival do Torresmo do Brasil. O evento também conta com uma programação musical com os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.

Pioneiro e considerado, hoje, o maior Festival do Torresmo do Brasil, o evento reúne, pela primeira vez em São Gonçalo, o melhor da gastronomia com apresentações musicais gratuitas para vários gostos. Para os amantes da carne de porco, o festival oferece diversos pratos deliciosos, como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias. É previsto um consumo de cerca de 10 toneladas de proteína suína. Entre os convidados, está o chef Adan Garcia, especialista em carne de porco. No menu está o seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que promete trazer o melhor da culinária mineira.

O evento conta com 20 expositores (food trucks e barracas) que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada. E, claro, o chopp artesanal, que não pode faltar.

O evento mais consagrado no Brasil no quesito carne suína já ultrapassou a margem de mais 100ª edição, com mais de 4 milhões de público entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Estamos bem otimistas e felizes por estarmos em São Gonçalo, e trazer o melhor da nossa gastronomia. Esperamos mais de 50 mil para essa edição“, comenta Eduardo Bueno, organizador do festival.

O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta com área infantil, ou seja, diversão garantida para toda a família!

FESTIVAL DO TORRESMO NO SÃO GONÇALO SHOPPING

Data: Entre os dias 1 e 4 de dezembro - quinta a domingo

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418 www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping