De Maricá, livro sobre vivências femininas será lançado hoje (29) no Rio

Com apoio do Grupo Mulheres do Brasil Rio de Janeiro, a coletânea “Essas Mulheres Maravilhosas e Suas Histórias Inspiradoras - Volume 2”, editada pela Proverbo e organizado pelas jornalistas Malu Fernandes e Roberta de Souza, será lançada amanhã, dia 29 de novembro, terça-feira, às 19h, no Pró-Saber.

Durante o evento haverá roda de conversa e apresentação dos resultados do curso “Maria da Penha vai à Creche”. Coordenado pela doutora em Psicologia Cecília Teixeira Soares, do Pró-Saber, o curso é voltado para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher.

O evento acontece durante os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra mulheres e Meninas, campanha anual da Organização das Nações Unidas (20/11 a 10/12).

As coautoras escrevem sobre espiritualidade, superar, desistir de desistir, ressignificar e inspirar. Roberta de Souza é jornalista e escritora premiada. Tem seu nome em mais de 20 obras impressas, entre livros solos e obras coletivas. É membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil e do Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá, onde reside. Malu Fernandes é premiada jornalista, consultora de comunicação, produtora audiovisual e uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil no Rio de Janeiro. Este é o sétimo livro em que atua como ghostwriter, organizadora, entrevistadora e outras funções em seis livros publicados por editoras como Planeta, Elzevier, Garamont, Companhia das Letras e Agir.

“Os textos que vieram a público neste livro são os de pessoas que já conseguem falar sobre discriminação, assédio moral, sexual, discriminação por opção sexual, gênero ou por qualquer motivo. O processo de busca de histórias impactantes foi riquíssimo, emocionante”, resume Malu. “O livro apresenta relatos reais, muitas vezes viscerais e libertadores, marcados por crescimento, renascimento e autodescoberta”, acrescenta Roberta.

Sobre a Editora Proverbo:

A Editora Proverbo nasceu com um propósito principal: ajudar autores iniciantes, jovens autores e autores independentes a materializarem o seu sonho em forma de livro. Sua missão é contribuir para uma sociedade mais leitora e escritora.

Sobre o Pró-Saber:

O Pró-Saber é uma faculdade particular gratuita que desde 2004 forma, em nível superior, professores que trabalham em creches do município do Rio de Janeiro, com prioridade para a rede pública, a maioria em favelas da cidade. O curso “Maria da Penha vai à creche” é uma iniciativa inédita de estender à Educação Infantil o programa “Maria da Penha vai à escola”.

Serviço

Data: 29/11

Horário: 19h

Local: Pró-Saber – Largo dos Leões 70, Humaitá