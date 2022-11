Teatro Imperator recebe concerto de natal nesta terça (29)

Acontece nesta terça (29), o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, com patrocínio do Santander, no Teatro Imperator. Os ingressos custam R$ 2 e R$ 1 (meia entrada).

Os acordes afinados dos violinos, violoncelos, contrabaixos, flautas, clarinetas, trompetes e trombones, entre outros instrumentos da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca para a execução de clássicos natalinos internacionais, são a melhor pedida para o público começar a entrar no clima das festas de fim de ano.

No palco, 58 jovens músicos, sob regência do maestro Carlos Sarria, levam o público a cantar junto no Teatro Imperator, executando canções como “Tell me the story of Jesus”, “Sing we now of Christmas!”, King of kings!”, com arranjos de David T. Clydesdale, além de “Noite feliz” (Franz Xaver Gruber), “I say a little prayer” (Burt Bacharach and Hal David) e “Oh, happy day” (Edwin R. Hawkins), com arranjos de Vinícius Louzada, entre outras melodias.

O concerto terá a participação especial do Coro Juvenil do Rio de Janeiro, sob regência de Denize Vieira. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca é composta por alunos da rede pública de educação, com idades entre 12 e 17 anos, que passam por um amplo programa de educação e formação musical desde 2017, por meio do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil.

Os músicos da orquestra já se apresentaram em salas de espetáculo de grande porte e dividiram o palco com diversos convidados especiais, como João Bosco, Guilherme Arantes, Leila Pinheiro, Leoni, Maria Luiza Jobim, Elba Ramalho, Toquinho e Zélia Duncan. A OSJC também participou de intercâmbios internacionais na Espanha e nos Estados Unidos e tem patrocínio do Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Este concerto no Teatro Imperator, que tem apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, será transmitido ao vivo pelo canal https://www.youtube.com/NOSdoBrasil.

SERVIÇO:

Concerto de Natal

Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca – 58 componentes com idade entre 12 e 17 anos

Violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão.

Maestro - Carlos Sarria

Data: 29/11/22 - terça

Horário: 18h

Local: TEATRO IMPERATOR – Centro Cultural João Nogueira

642 lugares

Endereço: R. Dias da Cruz 170 - Méier, Rio de Janeiro

Bilheteria: R$2 (R$1 – meia entrada)

Classificação Livre

Participação especial do Coro Juvenil do Rio de Janeiro, sob regência de Denize Vieira

Patrocínio - Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

Apoio institucional - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro