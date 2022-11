Cultura do Estado Rio prorroga prazo de inscrição de dois editais de Carnaval

O Governo do Estado prorrogou para esta terça-feira (29/11) o prazo para os representantes de grupos de "Bloco nas Ruas RJ" e "Turmas de Bate-Bolas RJ" se inscreverem nos editais abertos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Somadas, as duas chamadas oferecem 165 vagas, com investimento superior a R$ 5,6 milhões.

"O Carnaval é uma importante manifestação de nossa identidade cultural. Estamos preparando uma excelente festa porque o Rio merece. Nossa economia, nosso turismo e nossa capacidade de gerar renda a partir da festa precisam desse incentivo", diz o governador Cláudio Castro.

Ao todo, o pacote vai garantir investimento de R$ 12 milhões à cultura fluminense. A previsão é que os contemplados recebam o pagamento ainda em dezembro, tempo hábil para execução das ações em todos os municípios.

- O maior espetáculo da Terra está garantido em 2023. Estamos com editais abertos para investir na cultura, na geração de empregos e no empreendedorismo da população fluminense. Para podermos atender a todos, é muito importante que, ao realizar o cadastro, o proponente finalize todas as etapas no nosso sistema e submeta a inscrição. Só assim ele estará concorrendo a uma das vagas dos editais - explica a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

O processo de inscrição deve ser realizado pelo sistema Desenvolve Cultura, no link: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/. É fundamental finalizar a submissão do projeto, clicando no botão "Enviar Projeto para Análise".

Os dois editais abertos fazem parte do pacote "Folia RJ 2023", que ainda contempla a chamada pública "Folias de Reis RJ", com inscrições já encerradas. A secretaria ainda terá uma chamada pública exclusivamente para escolas de samba de todos os grupos e ligas independentes, que será lançada nos próximos dias.

Conheça os editais e quem pode concorrer

Turmas de Bate-Bolas RJ

A chamada é voltada para pessoa jurídica, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola e vai premiar 100 projetos, com valor de R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões. A contrapartida deverá prever pelo menos uma ação, a ser realizada de forma presencial, tendo como público-alvo escolas públicas ou organizações da sociedade civil podendo ser oficina, palestra ou exposição.

É considerado Turma de Bate-bola um grupo artístico-cultural que possui atuação comprovada na produção e realização de manifestações populares do Carnaval de rua, a partir da confecção de indumentárias que combinem elementos materiais típicos, característicos das tradições da figura do bate-bola.

Bloco nas Ruas RJ

O edital voltado para pessoas jurídicas, comprovadamente representantes de um ou mais blocos de Carnaval, é dividido em duas categorias. Na categoria A, voltada para blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. Já na B, que vai atender associações, federações ou ligas representantes de no mínimo cinco blocos,15 projetos vão ser premiados com R$ 125 mil. No total, a chamada vai garantir investimento de mais de R$ 3 milhões.

A contrapartida dos selecionados deverá prever pelo menos uma ação a ser realizada de forma presencial, tendo preferencialmente como público-alvo instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil como oficinas, palestras ou exposição de caráter educativo com o intuito de transmitir os saberes e práticas do Bloco de Carnaval