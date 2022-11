Ator mexicano conhecido por participação em Chaves morre aos 83

O ator mexicano Héctor Bonilla, conhecido pelo público brasileiro por conta de uma participação especial no seriado "Chaves", faleceu na última sexta-feira (25/11), vítima de um câncer renal.

Bonilla participou de diversas novelas no México, além de somar trabalhos com cinema e teatro. No Brasil, porém, ele era lembrado pela aparição em "Um Astro Cai na Vila", episódio duplo de "Chaves" exibido originalmente em 1979. Na atração, o ator interpretou uma versão fictícia de si mesmo.

Em entrevista ao portal "Observatório da TV", em 2019, Bonilla comentou que costuma ser lembrado da participação sempre que encontra fãs brasileiros. "Dou muita risada quando brasileiros me veem e me reconhecem pelo Chaves. Chama a minha atenção porque é precisamente no Brasil que acontece isso. Toda vez que encontro um brasileiro, me dizem isso", contou, na ocasião.

Além de ator, Bonilla também foi deputado no México e trabalhou na dublagem local de alguns longa-metragens estrangeiros, como as animações "Ratatouille" e "Viva - A Vida é Uma Festa".

O perfil oficial do seriado "Chaves" homenageou o artista com uma postagem no Twitter. "Sempre estará em nossos corações e será parte do bairro, Héctor Bonilla", escreveu a página, que também compartilhou uma foto do ator ao lado do elenco da série.