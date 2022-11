Grupo Amanhecer realiza roda de samba solidária no Casarão de Maria Paula, em SG

O Casarão de Maria Paula, na Rua Dalva Raposo, em São Gonçalo, estará aberto, nesse domingo (27), para uma roda de samba solidária, com o Grupo Amanhecer e convidados, a partir das 14h. O evento está sendo organizado para angariar fundos para o tratamento do morador Kinho, que se recupera de um acidente automobilístico.

Além da apresentação de tradicionais sambas, na interpretação do Grupo Amanhecer, haverá também a participação especial da cantora Soninha, e nos intervalos, música eletrônica, com o DJ Fabynho. O Casarão de Maria Paula fica na Rua Dalva Raposo, 137, em Maria Paula. Para a realização da roda de samba solidária, estará sendo cobrado o ingresso de R$5, e a renda será destinada aos familiares de Kinho, que se encontra em fase de tratamento. No evento, Fabíola, como aniversariante, será homenageada pelos sambistas.

Criado no fim da década de 80, o Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais do mundo do samba na região e tem sido presença constante em shows de samba e pagode em SG, Niterói e Maricá.