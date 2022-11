Casa cultural em Itaboraí recebe exposição de livros produzidos por alunos da rede municipal

A Casa Paulina Porto, no Centro de Itaboraí, recebe até o dia 9 de dezembro uma exposição especial com livros produzidos pelos alunos das escolas da rede municipal.

A mostra reúne trabalhos de leitura, literatura e produção desenvolvidos pelos estudantes durante todo o ano letivo de 2022. Neste ano, a exposição homenageia alguns autores, como o poeta José Paulo Paes, o escritor Júlio Emílio Braz e o escritor e cartunista Paulo Alves, além de celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.

De acordo com a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, o projeto busca despertar no aluno um olhar para a escrita e para a leitura como instrumentos de descoberta do mundo. "A leitura literária é apresentada desde a Educação Infantil, através da contação de histórias, até o Ensino Fundamental anos finais, com aulas de produção de texto e literatura", enfatizou.

Segundo a assessora pedagógica da SEMED, Regina Ferreira, desde o início do ano letivo, os alunos da rede municipal de ensino leem as obras e bibliografia dos autores homenageados, e no mês de setembro realizaram suas feiras do livro internas.

"Essa exposição tem o objetivo de dar visibilidade aos belos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da rede municipal, com orientação dos professores", disse.

A Casa Paulina Porto, que também é sede da Secretaria Municipal de Cultura, fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 431, no Centro. O espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.