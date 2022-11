Após gols de Richarlison, musa do OnlyFans divulga 'nudes free'

Não foi só Richarlison que marcou um ‘golaço’ na vitória da Seleção na Copa do Mundo, a musa do OnlyFans, Daiane Tomazoni, fez a alegria de seus seguidores no grupo gratuito no Telegram.

Após a partida entre o Brasil e Sérvia por 2x0, ela resolveu ‘presentear’ seus seguidores com todo seu carisma.

Em entrevista ao portal "UOL", a musa do OnlyFans falou sobre como a plataforma de conteúdo adulto tem mudado a sua vida.

"Tenho a tranquilidade de trabalhar de casa, me comunicar com meus seguidores e aderir a essa nova profissão. Graças a isso, consigo ter uma renda mensal bastante superior do que eu teria em qualquer outro emprego tradicional", disse.

Daine aproveitou para adiantar que durante a Copa do Mundo seu conteúdo será temático. "A Copa é uma grande vitrine esportiva, mas também de marketing e negócios. A produção de conteúdos tem que estar antenada nisso”, afirmou ela ao UOL.