De São Gonçalo: Banda de rock alternativo Frogslake lança primeiro álbum

Originária de São Gonçalo e já bastante conhecida no cenário underground nacional, a banda de rock alternativo Frogslake anuncia seu primeiro álbum de carreira, “Take Me Out'', lançado pela DNMT Records e distribuído fisicamente em todo o mundo através da Ms Metal.

O álbum foi produzido por Billy Maia (DNMT Records) em Nova Iorque, captado no estúdio Jukebox no Rio de Janeiro por André Leal e Kleber Mariano e masterizado pelo icônico produtor musical de Seattle, Jack Endino, que produziu importantes álbuns de bandas como Mudhoney, Soundgarden e Nirvana.

"Take Me Out" conta com letras mais fortes que o EP de estreia, despejo de efeitos, vocais poderosos e riffs marcantes. Em comemoração, será realizado seu primeiro show de lançamento, da casa de shows RockN'Beer em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro, com participações das bandas Canto Cego, Concreto Armado e Dive.

A Frogslake já lançou 4 singles do novo álbum, que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e em seu canal do Youtube.

A RockN'Beer Pub fica na Rua Francisco Portela, 2438, Para 40, São Gonçalo.

Mais informações sobre a banda no site https://www.frogslake.com/.

Instagram: https://www.instagram.com/frogslake/