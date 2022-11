Cantora Ella Fernandes no Teatro Municipal de São Gonçalo

A cantora Ella Fernandes apresentará o show com banda ao vivo, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, em São Gonçalo, na próxima quarta-feira (30). O "Sarau Ella", que acontecerá às 20h, irá mostrar a diversidade da música brasileira independente e promover novos artistas, através de convite para participar do show.

Ella Fernandes é cantora, atriz e poeta, moradora do município de São Gonçalo. A autora das canções “Barbie de rua”, “Vai ficar tudo bem”, “Deixa brilhar” em parceria com o Dj Angolano Joss Dee, foi finalista do concurso “Draft Mood” na rádio Mood, em 2020, e já passou por grandes palcos como “Vivo Rio”, “Circo Voador”. Em 2022, apresentou o show “A vedete da favElla” no Rock in Rio.

O “Sarau da Ella” teve sua primeira edição na cidade do Rio de Janeiro, mas chega agora em São Gonçalo. O palco do Teatro Municipal foi o local de estreia da cantora, em setembro de 2021, após ser a artista mais votada pelo público para realizar um show de estreia no equipamento público.

Os ingressos antecipados custam R$ 10 (inteira) e podem ser adquiridos através do e-mail: ellafernandesarte@gmail.com .

Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), nesta segunda-feira (28), às 11h, sete pares de ingressos para o show "Sarau Ella".

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Quarta-feira (30), às 20h, show "Sarau Ella". Classificação etária: 14 anos.