Atriz Mel Maia coloca DIU após vidente 'prever' gravidez

Aos 18 anos, a atriz Mel Maia usou a sua conta do Instagram para confidenciar aos seus seguidores que colocou DIU — método contraceptivo intrauterino — após a vidente Lene Sensitiva 'prever' que ela ficaria grávida em 2023.

A artista disse que já pensava em pôr o dispositivo e decidiu realizar o procedimento após o alerta de que poderia se tornar mãe no próximo ano.

"Desculpem não ter aparecido mais cedo. Eu sai cedo de casa porque eu fui colocar meu DIU. Eu tava pensando em colocar o DIU há um tempo, mas quando a Lene Sensitiva falou, minha gente, foi quando realmente decidi colocar", contou.

"Não vou contar como foi a minha experiência. Coloquei acordada no consultório. Eu tinha falado com a doutora que eu queria colocar apagada porque sinto muito cólica. Eu sinto coloca no período menstrual e no período fértil. Então, é de pessoa pra pessoa. Vou ver se conto a minha experiência. É só para contar essa novidade pra vocês!", completou a atriz que vive atualmente um romance com o funkeiro MC Daniel. .