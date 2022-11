Carnaval: Niterói escolhe Corte Momesca nesta sexta-feira (25)

A escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa do Carnaval de Niterói 2023 acontecerá no dia 25 de novembro, sexta-feira, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro (Av. do Contorno, 16, Barreto), na Zona Norte da cidade.

Na ocasião, haverá também show com a cantora Mariana Cunha e apresentação de passistas e integrantes da bateria da Folia do Viradouro, atual campeã do carnaval de Niterói.

A premiação para o Rei Momo e a Rainha será de R$ 8.000 (oito mil reais), para cada um, e de R$ 4.000 (quatro mil reais) para a Princesa.

O evento, realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo – Neltur, terá entrada gratuita.