Apresentação única de 'Siricutico em: Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena' em teatro do Rio

Patrocinado pela Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o espetáculo músico-teatral Siricutico em: Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena acontece no dia 26 de novembro, no Imperator - Centro Cultural João Nogueira, no Méier, às 16h, em apresentação única, gratuita, com tradução em Libras e audiodescrição. A censura é livre.

À frente do espetáculo estão dois dos artistas brasileiros mais queridos do público infantil, Paulo Tatit, um dos fundadores da Palavra Cantada, e Filipe Edmo, fundador da Trupe Trupé.

Com uma mistura de artes cênicas, música ao vivo, palhaçaria e muita interatividade, Siricutico em: Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena leva as crianças a vivenciar a aventura de Flor, uma menina que só gostava de brincar dentro de casa, até que um dia recebe de presente uma boneca que, surpresa!, ganha vida e convida Flor a levar a brincadeira para o quintal, para o ar livre, para o mundo... Será que a Flor vai gostar?

Com uma proposta inovadora, canções como “Para Além do Céu”, “Hoje pode se Sujar”, “Pé Curioso”, “A Mariposa”, “Quero Balançar” tratam de sentimento e sensações da criançada expressadas por meio de canções e brincadeiras, sempre de maneira lúdica, divertida resgatando o valor do brincar. “Nós queremos oferecer uma lembrança rica, repleta de atividades lúdicas, onde tudo cabe, para as crianças e suas famílias” explica Edmo. E a ideia é que elas voltem para casa repletas de ideias e entusiasmo”, completa Tatit.

A Petrobras acredita que é durante a primeira infância que se desenvolvem as habilidades cognitivas fundamentais que vão durar para toda a vida. Por isso, a estatal vem apoiando projetos que incentivam a primeira infância, como é o caso do Projeto Siricutico, que foi um dos oito projetos selecionado para o patrocínio de dança, teatro e circo para crianças.

A empresa também lançou o patrocínio a projetos de curta e média metragens de animação dentro do Programa Petrobras Cultural para Crianças 2020, além do patrocínio a projetos de feiras e ações literárias voltadas para o público infantil, com ênfase na primeira infância, que vai até os 6 anos. Para a Petrobrás, investir na primeira infância, é possibilitar a evolução de competências essenciais para uma criança, tendo em vista que nessa fase são vividas experiências e descobertas que são levadas para o resto da vida e podem transformar realidades.

Brincadeiras na telinha

Quem quiser ter um gostinho do trabalho de Paulo e Filipe antes da estreia pode visitar a plataforma online exclusiva com clipes de brincadeiras inéditas inventadas a partir das canções do espetáculo. Ao todo, são 15 vídeos, com novas postagens toda semana, em que Paulo, Filipe e crianças de diferentes idades brincam de roda, de pegar, de pular corda, dançam, cantam e pintam. Embora tenham sido inspiradas na trilha sonora de Siricutico em: Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena, a grande maioria destas brincadeiras é exclusiva da plataforma.

Sobre o Programa Petrobras Cultural

O Programa Petrobras Cultural apoia a cultura brasileira como força transformadora e impulsionadora deste desenvolvimento, nas áreas de artes cênicas, música, audiovisual e múltiplas expressões. Por meio do incentivo a diversos projetos, o Programa coloca em prática a crença de que a cultura é uma importante energia que transforma a sociedade. A empresa acredita que, com criatividade e inspiração, é possível promover o crescimento e mudanças.

SERVIÇO

Espetáculo músico-teatral Siricutico em: Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena | Com Paulo Tatit e Filipe Edmo

Patrocínio: Petrobras

Data: 26 /11/2022, sábado

Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira

Endereço: R. Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro - RJ, 20720-012

Horário: 16h

Ingressos: Entrada Franca – ingressos devem ser adquiridos por meio do link: https://www.showpass.com.br/evento/379/Siricutico_em_Aventuras_da_Menina_Flor_e_a_Boneca_Aucena

Duração: 50 minutos

Censura Livre

Capacidade do local: 751 pessoas

Acesso para PCD: Sim

Mais informações:

Telefone: (21) 3796-5503

Site: http://imperator.rj.gov.br/

Facebook: https://www.facebook.com/imperatorccjn

E-mail: imperator_oficial@cultura.rj.gov.br

Instagram: @imperator_oficial

Projeto Siricutico: Corpo e Brincadeira

Site: www.siricuticooficial.com.br

Facebook: siricuticooficial

Instagram: @siricutico.oficial

YouTube: www.youtube.com/channel/UCaosWo2sNfoACXwADwjHXqA

TikTok: vm.tiktok.com/ZML6SKkka/

Ficha Técnica:

Espetáculo: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena

Roteiro e dramaturgia: Solange Dias

Autoria - Canções: Paulo Tatit e Filipe Edmo

Arranjos: Paulo Tatit

Elenco: Filipe Edmo, Paulo Tatit, Monique Franco, Jaque da Silva, Juliana Najú, Danilo Moura, Janderson Bernardo e João Antunes.

Direção geral e Cênica: Filipe Edmo

Direção musical: Paulo Tatit

Figurinos: Juliana Najú

Iluminação: Kenny Rogers e Nádia Hinz

Cenário/animações: Gabriel Kiam

Assistente de direção e preparação de elenco: Marina Esteves

Técnico de som: Fabio Gomes

Roadie, técnico de monitor e produtor de palco: Ícaro Reis

Assessoria de Imprensa: Fabiana Cardoso

Social Mídia, tráfego de mídia paga e artes: Diógenes Saraiva

Fotos: Flavio Santana (Flavinho)

Site, Web design, programação e desenvolvimento: Klick Saudável

Produção executiva e Direção de Produção: Anderson Carlos e Tuana Teixeira

Produção de campo: Elson Leite e Márcio Peres

Gestão administrativa e financeira: Alexandre Pereira de Almeida e Thereza Freitas

Assessoria Contábil: Teklar – Ass. Contábil e Empresarial

Assessoria Jurídica: Dr. Alexandre Arroyo

Coordenação Geral: André Cortesi

Realização: 360º Educação e Cultura