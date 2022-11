Lona Cultural do Jardim Catarina abre inscrições para oficinas circenses

A Lona Cultural do Jardim Catarina será reaberta em breve e, para celebrar o retorno, contará com uma programação recheada de artes circenses. Crianças e jovens da região poderão participar, no espaço, de oficinas práticas e teóricas, nos horários da manhã e tarde.

As oficinas oferecidas serão: malabares (bola, claves e diabolôs), acrobacia de solo (rolamentos, paradas e pirâmides) e monociclo/equilibrismo (pernas de pau e rola-rola). Ao todo, serão 50 vagas, divididas em dois turnos. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h10 e das 14h às 16h10. As oficinas terão duração de nove meses. As vagas estarão disponíveis durante toda a duração do projeto, respeitando o limite máximo de alunos por turma.



Para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser crianças e jovens de diferentes faixas etárias e cursar a Educação Básica ou ter concluído o Ensino Médio. É necessário levar as seguintes documentações: registro geral; comprovante de residência atual; declaração de frequência escolar no curso regular de educação (ensino fundamental ou médio) ou no programa de Educação de Jovens e Adultos, formação de Educação de Adultos (EJA), certificado de conclusão; certidão de nascimento (no caso do menor não possuir RG) e atestado médico (liberando para atividades físicas).



As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (23). Os interessados devem se dirigir até a Lona Cultural do Jardim Catarina, que fica na Avenida Albino Imparato e funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h