Aniversário de Niterói: Última semana de eventos é aberta com show de Zé Katimba

As comemorações pelo aniversário de Niterói seguem a todo vapor. Nesta terça-feira (22), dia em que a cidade completa 449 anos, o Theatro Municipal cairá no samba com o show Zé Katimba - 90 anos, com participação de Jorge Aragão, Zé Inácio, Inácio Rios e Mirandinha Sambista. Desde o dia último dia 11, a cidade vem sendo invadida por diversos eventos e shows gratuitos, organizados pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Geral de Eventos e da Fundação de Artes de Niterói (FAN). A festa só acabará no próximo domingo (27).

O presidente da FAN, Fernando Brandão, fala sobre a alegria de proporcionar aos niteroienses a apresentação de um dos maiores e mais expressivos nomes do samba.

“Zé Katimba assina a história da cultura da nossa cidade, pois é um dos artistas que mais contribuíram para a cena cultural de Niterói. Falar desse ícone é falar da história do samba, do Carnaval. É falar da alegria de ser músico e de viver da música. Tudo isso é evidente em sua trajetória, em sua personalidade. Sua vitalidade confirma essa linda história, e o público poderá apreciá-la nesse show histórico”, avalia Brandão.

O show começará às 18h e a entrada é gratuita, limitada a 2 ingressos por pessoa, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível em prol do projeto Niterói Solidária, realizado pela Prefeitura de Niterói.

Esta terça (22) é o último dia também de conferir a exposição Niterói por Elas, com fotografias de Patrícia Grossi, Dominicci Prestrello, Livia Gass, Marianna Rosa, Marcela Viana e Paula Li Causi. A exposição está em cartaz na Sala Carlos Couto, no Centro.

Para fechar a programação, o Reserva Cultural receberá o Festival Niterói Cervejeiro 450 no final de semana (25, 26 e 27), com shows de Va’a Surf Band, Dr. Gori, BR 80 e Bilhete Blues.

Ingresso Solidário – Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura de Niterói vai colocar pontos de coletas para doação de alimentos não perecíveis nos locais dos eventos. Através do Niterói Solidária, os alimentos arrecadados serão doados para as famílias em vulnerabilidade social.

Serviço:

Aniversário de Niterói - 449 Anos

até 22/11 - Sala Carlos Couto

Exposição "Mostra Niterói por Elas"

22/11 - Theatro Municipal de Niterói

18h - Zé Katimba 90 anos

25, 26 e 27/11 - Reserva Cultural

Niterói Cervejeiro 450