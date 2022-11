Stand up 'Serviço Obrigatório' no Teatro Municipal de São Gonçalo

O humorista Kedny Silva sobe ao palco do Teatro Municipal de São Gonçalo, nesta quinta-feira (24), às 20h. O artista apresenta seu stand up comedy "Serviço Obrigatório" pela primeira vez no município.

Na abertura do show, os telespectadores contarão com a presença dos comediantes locais Beto Gama e Will Silva. Kedny Silva tem 39 anos e faz esse gênero de humor há 10 anos. Iniciou sua carreira no Recife e mudou-se para a capital de São Paulo, em 2017, onde reside atualmente, trabalhando exclusivamente com humor.

Os ingressos antecipados custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e podem ser adquiridas através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/kedny-silva-em-seu-show-solo-servico-obrigatorio/1729746.

Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), nesta terça-feira (22), às 17h, sete pares de ingressos para o show do humorista Kedny Silva.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo

Quinta-feira (24), às 20h, stand up comedy "Serviço Obrigatório"

Classificação etária: 14 anos