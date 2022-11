Artistas trans sobem ao palco do Teatro Cândido Mendes para dois espetáculos

Os fins de semana de dezembro serão de muitas apresentações trans, no Rio de Janeiro, no Teatro Cândido Mendes. Juntos para protagonizar dois espetáculos, Glamour Garcia, a multiartista Valéria Barcellos e os atores Tarso Brant e Van Furlanetti (único artista cisgênero da trupe), unem-se para apresentar no Teatro Candido Mendes, às sextas-feiras, o show-teatro “Partes de Mim” (que tem Valéria e mais dois músicos em cena) e, aos sábados e domingos, o inédito “Transcisgenia”, liderado por Glamour, Tarso e Van, que trazem nesta criação coletiva suas lembranças, reflexões, utopias, projeções e humor em um espetáculo ao mesmo tempo denso e didático, que trata da identidade de gênero.

Enquanto Valéria Barcellos ganhava um kikito de melhor atriz pelo curta-metragem “Possa Poder” e já seguia em turnê por todo o Brasil com o seu show-teatro “Partes de Mim” (com nuances impagáveis de um bom stand-up comedy), “Transcisgenia” nascia a partir de encontros diários do trio em sessões on-line, que não foram psicanalíticas apenas pela simples ausência de um profissional da área.

O espetáculo fala dos universos transgênero e cisgênero e o título vem desta fusão. A união do zen Tarso Brant (o T, da novela “A Força do Querer”) com a caótica Glamour Garcia (a Britney de “A Dona do Pedaço”) e o peculiar humor de Van Furlanetti (o Chico da novela “Boogie Oogie”) compõem o tom do espetáculo.

“Partes de Mim" permeia uma mescla de sucessos autorais e outros já consagrados na voz de outras artistas. Valéria já viajou o Brasil e o mundo com suas apresentações musicais que são recheadas de muito bom humor, raciocínio rápido e claro, uma impressionante potência vocal. Ela é a vontade humana de dar vez e voz às mulheres pretas e trans.

Em 2018, foi a eleita para fazer a abertura da cantora Katy Perry no sul do Brasil e também já dividiu o palco com importantes nomes como Elisa Lucinda, Ícaro Silva, Johnny Hooker, Laila Garin, LanhLanh, Linn da Quebrada, Maria Gadu, Rita Benneditto, Silvero Pereira, Simone Mazzer, Toni Garrido, entre muitos outros.

Por se tratar de uma mesma temática, surgiu a ideia de juntar os dois espetáculos em um combo, que permita ao público pagar um valor promocional que seja equivalente aos valores unidos de uma meia-entrada, o que a produção dos eventos chamou de COMBO TRANS. Válido somente para INTEIRA, o valor do segundo dia de apresentações sai por apenas R$9, basta trocar o voucher do Sympla diretamente na bilheteria, para o dia da temporada que a pessoa escolher, sujeito à lotação.

Serviço:

VALÉRIA BARCELLOS em PARTES DE MIM

Sextas-feiras de dezembro, 20h

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

R$ 90 (inteira) | R$45 (meia) | R$99 (COMBO TRANS)

Ingressos neste link: https://bileto.sympla.com.br/event/78049

----------------

TRANSCISGENIA com GLAMOUR GARCIA, TARSO BRANT e VAN FURLANETTI

Sábados e domingos de dezembro, 20h

Duração: 80 minutos

Classificação: 16 anos

R$ 90 (inteira) | R$45 (meia) | R$99 (COMBO TRANS)

Ingressos neste link: https://bileto.sympla.com.br/event/77754