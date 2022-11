Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta (23); programação

Há 20 anos, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip é uma experiência única: os encontros promovidos nos quatro dias da Festa fazem parte de uma manifestação cultural muito mais ampla, que contam com discussões promovidas nas mesas literárias, apresentação de novos autores, presença de artistas internacionais e muito mais. O evento acontece de 23 a 27 de novembro. Os ingressos custam R$ 120 (inteira), e podem ser comprados pelo site flip.byinti.com/#/ticket.

Este ano, a autora homenageada da Flip é Maria Firmina dos Reis. Embora não haja certeza sobre a data, o mais provável é que ela tenha nascido em 1822. Escritora e educadora, em 1859 lançou Úrsula, romance que inaugura, no Brasil, com genialidade, a linhagem da literatura abolicionista e que, após anos de apagamento, vem ganhando mais atenção, dentro e fora do Brasil.

Programação também no entorno

Com a volta da Flip às ruas e praças de Paraty, uma série de iniciativas irá ocupar edifícios históricos e espaços públicos da cidade em espaços parceiros da festa. Essa é uma tradição que reafirma a natureza da Flip de promover encontros, ideias e intervenções das mais variadas formas.

Edição 2017 da Flip | Foto: Divulgação/Leiturinha

Além das mesas que acontecem no Auditório da Matriz, uma série de programações paralelas se firma como um importante eixo de conteúdo, que expande o modo como a Flip qualifica experiências e olha para a ocupação do espaço público por meio da arte.

Literatura independente

A edição de 2022 promove, ainda, uma inovação: um espaço dedicado a editoras e artistas independentes. A ideia nasceu de modo ampliar a experiência compartilhada entre escritores, artistas e o público da festa. O novo espaço será voltado à comercialização de livros e outras publicações – como cartazes, revistas, zines, etc. – de editores e artistas independentes.

Localizada no Areal do Pontal, em uma ampliação simbólica da Praça da Matriz, a Praça Aberta já abriga programações culturais promovidas por parceiros da Flip. Neste ano, o novo espaço para publicações independentes estará ao lado do Auditório do Areal, do Café do Areal, e de um espaço expositivo.

Saúde mental feminina é tema de encontro na Flip

Autora Fabiana C. O | Foto: Divulgação

E falando de literatura independente, a autora Fabiana C. O. participa de um encontro no primeiro dia de evento (23). Autora do livro, Sra. Capa, ela estará no espaço Escreva Garota a partir das 16h30 para um bate-papo com o público sobre as questões que cercam o universo feminino como a maternidade, depressão, saúde mental, luto entre outros temas.

Sra. Capa é o primeiro livro de Fabiana C.O; narrado em primeira pessoa reflete sobre a depressão, o luto e as cobranças que cercam o universo feminino. É uma obra que oferece ao leitor um relato afetuoso, por vezes dolorido, e joga luz sobre a capacidade do ser humano em ressignificar histórias, e partir para uma jornada de autodescoberta. Mais informações sobre o livro no instagram @eupossoservoce.

Programação completa

Quarta - 23/11

20h

Mesa 1: “Pátrios lares”

- Ana Flávia Magalhães Pinto

- Fernanda Miranda

- Midria

- Slam das Minas

Mediação: Adriana Couto

Quinta - 24/11

10h

Mesa 2: “Minha liberdade”

- Lilia Schwarcz

- Eduardo de Assis

- Duarte

Mediação: Eneida Leal Cunha

12h

Mesa 3: “A literatura em que habito”

- Bessora

- Carol Bensimon

- Prisca Agustoni

Mediação: Noemi Jaffe

19h

Mesa 4: “O corpo de imagens”

- Lenora de Barros

- Ricardo Aleixo

- Patrícia Lino

Mediação: Veronica Stigger

20h30

Mesa 5: “A festa das irmãs perigosas”

- Camila Sosa Villada

- Luciany Aparecida

Mediação: Nanni Rios

Sexta - 25/11

10h

Mesa 6: “Ainda longos combates”

- Allan da Rosa

- Eduardo Sterzi

Mediação: Eneida Leal Cunha

12h

Mesa 7: “Dançar a palavra”

- Cecilia Pavón

- Fabiane Langona

Mediação: Joca Terron

15h

Mesa 8: “O que deixaram para adiante”

- Ladee Hubbard

- Geovani Martins

Mediação: José Luiz Passos

17h

Mesa 9: “E se eu fosse”

- Amara Moira

- Ricardo Lísias

Mediação: Stephanie Borges

19h

Mesa 10: “Do mal que tu me deste...”

- Benjamin Labatut.

Mediação: Rita Palmeira

20h30

Mesa 11: “Livre e infinito”

- Nay Jinknss

- Nair Benedicto

- Davi Kopenawa

Mediação: Thiago Nogueira

Sábado 26/11

10h

Mesa 12: “Cidades e floresta”

- Carlos Papá

- Cristine Takuá

- Luís Perequê

Mediação: Iara Biderman

12h

Mesa 13: “Memória Flip 20 anos”

- Pauline Melville

- Bernardo Carvalho

Mediação: Noemi Jaffe

15h

Mesa 14: “Diamante rubro”

- Annie Ernaux

- Veronica Stigger

Mediação: Rita Palmeira

17h

Mesa 15: “Desterrando o susto”

- Natassja Martin

- Tamara Klink

Mediação: Iara Biderman

19h

Mesa 16: “Entrar no bosque de luz”

- Saidiya Hartman

- Rita Segato

- Luiz Mauricio Azevedo

Mediação: Djamila Ribeiro

20h30

Mesa 17: “Palavra livre”

- Alice Neto de Sousa

- Lázaro Ramos

- Midria

Mediação: Anabela Mota Ribeiro

Domingo - 27/11

10h

Mesa 18: “O brando leque do gentil palmar”

- Teresa Cárdenas

- Cida Pedrosa

Mediação: Lumilla Lis

12h

Mesa 19: “Encruzilhadas do Brasil”

- Cidinha da Silva

- Cristhiano Aguiar

Mediação: José Luiz Passos

15h

Mesa 20: “Livros de cabeceira”

- Autores convidados leem trechos de suas obras. As atrações ainda não foram divulgadas.