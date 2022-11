Neymar pediu para cobrir tatuagem feita com Bruna Marquezine, revela tatuador

O jogador de futebol Neymar Jr. e a atriz Bruna Marquezine já não estão mais juntos desde 2018, mas novos detalhes do fim do relacionamento seguem sendo revelados. O tatuador do atleta, Adão Rosa, revelou, durante participação em um programa de TV, que o camisa 10 da seleção pediu para cobrir uma tatuagem que fez em homenagem a ex-namorada.

O profissional participou de um quadro no programa 'Domingão com Hulk', da Rede Globo, e respondeu algumas perguntas a respeito das tatuagens do craque. Durante o segmento, outra convidada da atração, a apresentadora Lívia Andrade, perguntou: "Por acaso, você já fez alguma tatuagem de casal do Neymar e uma namorada, de repente famosa, que teve que apagar depois?".

"Ele fez um coração no dedo em homenagem a Bruna Marquezine", confessou o tatuador, que, em seguida, confirmou que a tatto foi coberta mais tarde a pedido do atleta. A tatuagem mencionada já foi mostrada por Neymar em postagens nas redes sociais, na época em que ainda namorava Marquezine. O desenho era idêntico a uma tatuagem feita pela atriz em 2013.

Neymar e Bruna namoraram de 2013 a 2018, entre términos e reconciliações.