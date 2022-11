Maíra Cardi e Arthur Aguiar aparecem juntos em curso de coach para casais

No último sábado (19), um story que circula nas redes sociais mostrou que Arthur Aguiar e Maíra Cardi participaram juntos de um curso de "reconstrução familiar", o que chamou a atenção dos fãs do ex-casal.

Na imagem os dois aparecem sentados juntos na primeira fileira do curso. Maíra também compartilhou um vídeo do casal Paulo Vieira e Camila Saraiva, os coachs do curso, no palco do evento.

Em uma foto que circula nas redes sociais, os dois aparecem sentados juntos na primeira fileira do curso | Foto: Reprodução

Através do Instagram, Maíra se manifestou sobre os rumores de uma possível volta do casal, que anunciou a separação em outubro deste ano.

"Há uns quatro meses, fiz um curso sensacional que mudou completamente a minha vida [...] Na época, eu estava casada. A Camila e o Paulo [criadores do evento] falaram de um curso para a família [...] Me matriculei, mas acabei me separando antes. Decidi fazer independente de estar separada. Inclusive, mandei um áudio pra Camila sobre fazer o curso sozinha", disse ela nos stories.

A influenciadora também afirmou no vídeo publicado em seu Instagram que mesmo quem não é casado deveria fazer a "imersão" dos coaches Paulo e Camila Vieira e que inclusive matriculou seu filho no curso.

"Para a minha vida, a base familiar é muito importante. Independente de estar casada ou separada. E é isso que estou fazendo nesse final de semana. Estou aqui falando com vocês porque saíram em sites de fofoca alguns rumores de volta. 'Maíra e Arthur estão fazendo curso de reconstrução de família'. Não é isso. Não é para reconstruir, pelo contrário. É para dar início", afirmou Maíra Cardi.