Prestes a casar, ex-BBB Laís Caldas revela motivo de não ter famosos como padrinhos

Laís Caldas e Gustavo Marsengo começaram um romance dentro do "BBB 22". Fora do reality, o casal continuou engatando um romance e estão prestes a casar. Em entrevista ao site Em Off, a médica contou como será sua lista de padrinhos para o casamento e explicou o motivo para não convidar nenhum famoso para ficar ao lado dos noivos no altar. As informações foram divulgadas também pelo Portal Yahoo.

"Padrinhos é uma coisa muito íntima. Então, por enquanto, penso só em família. Mas temos amigos desde o BBB que compartilharam dessa história, desde o início e que estão sempre com a gente. Existe chance! Grandes chances dele convidá-los como padrinhos", disse.

Laís, que marcou presença no aniversário de Viih Tube, namorada de Eliezer, também x-BBB, contou que pretende convidar alguns colegas de confinamento. "Eu falo que do BBB um dos maiores presentes, além do Gustavo, foram meus fãs e seguidores. Estão comigo, são fieis e eu sou fiel a eles", disse a médica.

"Sempre falo que jamais vou soltar a mão deles, assim como eles estão sempre com a gente. São especiais demais na minha vida! Amo muito e eles sabem disso. Um beijo grande e abraço apertado em cada um", afirmou Laís, que vive em São Paulo.