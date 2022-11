'Tô de Plantão' em dose dupla no Teatro Municipal de São Gonçalo

O humorista e ator Diego Besou sobe ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes nos dias 28 e 29 deste mês. O espetáculo "Tô de Plantão", que acontece às 20h, é o primeiro e único show de humor idealizado pelo enfermeiro.

No espetáculo, o humorista aborda todos os segmentos da saúde de uma forma descontraída e engraçada, garantindo a risada do público com as situações cômicas que acontecem entre pacientes e profissionais da área da saúde. A ideia do espetáculo nasceu com sua experiência profissional e produção de conteúdos nas redes sociais, até que ele decidiu transformar a realidade do dia a dia de trabalho em um espetáculo.

Para os dois espetáculos, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 80 (inteira), R$ 60 (ingresso solidário + 1k de alimento) e R$ 40 (meia-entrada) pela plataforma Mega Bilheteria, através dos links https://megabilheteria.com/evento?id=20220923201642 e https://megabilheteria.com/evento?id=20220923202539.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), na sexta-feira (25), às 15h, serão sorteados dois pares de ingressos para o espetáculo "Tô de Plantão", de segunda-feira (28), às 20. E, às 17h, mais dois pares para o mesmo espetáculo de terça-feira (29), às 20h.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Segunda-feira (28) e terça-feira (29), às 20h. Preço: R$ 80 (inteira), R$ 60 (ingresso solidário + 1k de alimento) e R$ 40 (meia-entrada). Classificação etária: 12 anos